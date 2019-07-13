Эксперт сказал, без чего Зеленскому не стоит ехать к Трампу

Владимиру Зеленскому не стоит ехать к Дональду Трампу без готового пакета предложений, считает эксперт / Главред

Эксперт-международник Антон Кучухидзе считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит ехать на встречу с главой США Дональдом Трампом с готовым пакетом предложений, а в августе или сентябре отправляться не с чем.

Зеленскому лучше ехать к Трампу после выборов в Верховную Раду, формирования коалиции, назначения спикера парламента и премьера, обсуждения с ними стратегии развития Украины и сотрудничества с партнерами, рассказал эксперт в комментарии Сегодня.

По слова собеседника, на встречу с главой Штатов нужно отправляться после того, как будет понятен расклад сил в Раде, какой будет коалиция и какой вес будет у главы государства в этой коалиции.

"Ехать нужно. Это однозначно. Но с готовым пакетом предложений… Нужно, чтобы было понимание, какой будет власть в Украине, на что она готова, какая программа действий и так далее…", — отметил Кучухидзе.

Напомним, 1 июня стало известно, что Владимир Зеленский получил приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. Позже посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что визит украинского лидера в Штаты будет подготовлен к августу-сентябрю 2019 года.