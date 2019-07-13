"Увольняйтесь, жизнь дороже": Ярош "заткнул глотки" озабоченным обстрелом канала 112 и пугнул насилием

Ярош заявил, что коктейлей Молотова уже не будет / УНИАН

13 июля, в субботу, по зданию, в котором находится телеканал 112, выстрелили из гранатомета.

Бывший патрон Правого сектора Дмитрий Ярош призвал всех озабоченных в связи с обстрелом телеканала "заткнуть глотки".

"Если власть, во время войны, в тылу, не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты ... "Коктейлей Молотова" и фейерверков уже не будет. Тем, кто работает на вражеских каналах, я бы советовал поскорее увольняться. Ведь здоровье и жизнь дороже тех 30 сребреников, что вы получаете от Путина и его пособников в Украине", - заявил Ярош на своей странице в социальной Сети Facebook.

47-летний кандидат в народные депутаты от националистов также призвал всех "озабоченных нарушениями прав людей и свободы слова заткнуть глотки! Потому что у нас война".

Читайте такжеВ Нацсовете не смогли доказать причастность Медведчука к 112, NewsOne и ZikРезюмируя, Ярош заявил, что он против насилия, но, если вариантов нет – тогда "за".

Отметим, в комментариях к сообщению Яроша украинцы пишут, что ждут продолжения банкета.

"Хочу продовження банкету)", - отметила Любовь Бурак.

"Які гарні новини, аж душа радіє ! Слава Україні!", - добавила Mariana Gorobets.

Отметим, что в социальных сетях люди по-разному реагируют на обстрел телеканала 112 Украина. Одни убеждены, что это похоже на провокацию собственников телеканала ради "шумихи".

"Главное выстрелить по вывеске, чтобы на фотках понятно было", - высказался Александр Назаренко.

"Звісно, що за завданням власника каналу і стріляли — збитків нема, а от хайп буде неймовірний", - считает Андрей Филиппов.

"Только настоящий профи мог попасть в нужное для Мертвечука с Рабиновичем место ))) Интересно сколько они ему заплатили?", - сказал Гурчик Игорь.

"У меня нет ни малейших сомнений, что это провокация. И мы знаем кому это выгодно", - добавила Виктория Бочарова.

Напомним, ранее Дмитрий Ярош предложил хватать итальянцев в Украине в отместку за Маркива.