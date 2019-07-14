Отказ от военного парада на День независимости: Пальчевский назвал позитив

Отказ Украины от проведения военного парада на День независимости могут очень хорошо расценить агрессоры, сообщил Андрей Пальчевский / Скриншот видео с youtube.com

Бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский полагает, что отказ Украины от военного парада на День независимости может быть очень хорошо расценен партнерами нашей страны и даже агрессорами.

Предложение президента Владимира Зеленского не проводить парад партнеры украинского государства могут расценить как готовность к переговорам, рассказал предприниматель в эфире Politeka Online.

Собеседник отметил, что украинцы видели много парадов, а побед не было.

"Нужен ли парад? …вот парады проводились пять лет, они к чем-то привели? …Я считаю, что парады не очень нужны…", — сказал ведущий.

По его мнению, "парадокс заключается в том, что отсутствие парада может быть очень хорошо расценено нашими партнерами и даже агрессорами, потому что они уже поняли, что парады Порошенко (экс-президент Петр Порошенко — Ред.) проводит, а вот зачистку Донбасса — нет, а здесь может быть все наоборот".

"Наши партнеры подумают: "Хорошо, Зеленский показывает, что он готов к переговорам"… Я думаю, что 90% украинцев поддержат президента…, армия поймет, что он реально о ней заботится…, ну а стоять там и выслушивать, как это делал Порошенко с надутым лицом. Он мне напоминал Нерона (римский император — Ред.), который смотрел на горящий Рим, понимаете, со словами, "какой актер погибает"…", — добавил Пальчевский.

Ранее Владимир Зеленский предложил в 2019 году отмечать День независимости Украины в новом формате — без военного парада. Президент считает, что деньги, которые обычно тратятся на парад, лучше направить на выплату премий военным.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минфину и Минобороны подсчитать стоимость проведения военного парада в День независимости. Премьер заявил, что поддерживает инициативу главы государства, но считает, что парад все-таки стоит провести.

Справка. День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа, поскольку 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Документ в декабре 1991-го на всеукраинском референдуме одобрил народ.