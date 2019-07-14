Отказ от военного парада на День независимости: Пальчевский назвал позитив

14 июля 2019, 13:03

Армия поймет, что президент реально о ней заботится, считает ведущий.

День независимости Украины — Отказ Украины от проведения военного парада на День независимости могут очень хорошо расценить агрессоры, сообщил Андрей Пальчевский
Отказ Украины от проведения военного парада на День независимости могут очень хорошо расценить агрессоры, сообщил Андрей Пальчевский / Скриншот видео с youtube.com

Бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский полагает, что отказ Украины от военного парада на День независимости может быть очень хорошо расценен партнерами нашей страны и даже агрессорами.

Предложение президента Владимира Зеленского не проводить парад партнеры украинского государства могут расценить как готовность к переговорам, рассказал предприниматель в эфире Politeka Online.

Собеседник отметил, что украинцы видели много парадов, а побед не было.

"Нужен ли парад? …вот парады проводились пять лет, они к чем-то привели? …Я считаю, что парады не очень нужны…", — сказал ведущий.

По его мнению, "парадокс заключается в том, что отсутствие парада может быть очень хорошо расценено нашими партнерами и даже агрессорами, потому что они уже поняли, что парады Порошенко (экс-президент Петр Порошенко — Ред.) проводит, а вот зачистку Донбасса — нет, а здесь может быть все наоборот". 

"Наши партнеры подумают: "Хорошо, Зеленский показывает, что он готов к переговорам"… Я думаю, что 90% украинцев поддержат президента…, армия поймет, что он реально о ней заботится…, ну а стоять там и выслушивать, как это делал Порошенко с надутым лицом. Он мне напоминал Нерона (римский император — Ред.), который смотрел на горящий Рим, понимаете, со словами, "какой актер погибает"…", — добавил Пальчевский.

Ранее Владимир Зеленский предложил в 2019 году отмечать День независимости Украины в новом формате — без военного парада. Президент считает, что деньги, которые обычно тратятся на парад, лучше направить на выплату премий военным.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минфину и Минобороны подсчитать стоимость проведения военного парада в День независимости. Премьер заявил, что поддерживает инициативу главы государства, но считает, что парад все-таки стоит провести.

Справка. День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа, поскольку 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Документ в декабре 1991-го на всеукраинском референдуме одобрил народ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
парад Петр Порошенко Владимир Зеленский День Независимости Украины военный парад Андрей Пальчевский Зеленский новости
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:31
Сборная Украины не попала в топ-10 медального зачета Универсиады
13:25
"Вы считаете, что я идиот?": и.о. главы ГФС, на которого наехал Зеленский, написал заявление об отставке Видео
13:03
Отказ от военного парада на День независимости: Пальчевский назвал позитив Видео
12:57
Япония победила Бразилию в финале Универсиады
12:55
Черный бумер на бешеной скорости разорвал Жигули в Харькове: два трупа - видео Фото Видео
12:43
Как приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецепт Фото Видео
12:32
В Киеве пройдет Большой Зе!Концерт: когда начало, и кто выступит
11:58
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова удушил украинского бойца
11:55
Дети хладнокровно зарезали мать и выбросили голый труп в реку: на Закарпатье суд вынес приговор
11:35
Тони Йока нокаутировал бывшего украинца Дмитренко
11:22
"Как яйца на Пасху, чукча сморщенный": в Сети перетирают планы 66-летнего "х*йла" стать "вечным правителем раши"
11:13
Встреча с Путиным будет для Зеленского "абсолютно вредным делом" — экс-разведчик
10:43
Пальчевский предупредил, что может погубить Зеленского Видео
10:42
Дюбуа нокаутировал Гормана
10:31
"Усатый пидораз": "раскабашевший" Гиркин громогласно пустил пыль в глаза о потерях боевиков Видео
10:13
Зидан покинул тренировочный лагерь Реала
09:58
Варгас сохранил титул WBC
09:53
Маленький апокалипсис в Нью-Йорке: в Большом яблоке пропал свет, остановилось метро, улицы парализовали пробки Фото Видео
09:44
Известного боксера арестовали в Казахстане
09:41
Агрессивная активность или почему Зеленский пошел ва-банк мнение
09:30
"На колени смерды, так вам и надо": любители блинов с лопаты льют слезы из-за "оккупации" пляжей в Крыму Фото Видео
09:29
Де Рандами нокаутировала Лэдд за 16 секунд и другие результаты боев UFC 155 Видео
09:16
Главные новости 14 июля: уход дождей из Украины и эпохальная задача команды Зеленского Фото
08:46
Украину "укутает" солнце: синоптики назвали дату Фото Видео
08:40
"Это прецедент": почему Украина должна вытащить Виталия Маркива из итальянской тюрьмы
08:36
"Лес рубят - летят щепки": в Слуге народа готовы быть беспощадными ради расширения люстрации Видео
08:24
Принуждение к прямым переговорам: что на самом деле стоит за разговором Путина с Зеленским мнение
08:00
Сокурсник Путина рассказал об эпохальной задаче команды Зеленского
07:30
На Житомирщине произошло необычное ДТП, три жертвы Фото
07:21
Разное варенье и джем из абрикос: самые вкусные пошаговые рецепты Фото Видео
06:55
Как Зеленский пытается выкинуть из политики Порошенко и его окружение мнение
06:47
Самая страшная магнитная буря за 10 лет: что делать, когда начнет трусить и тошнить по-черному Видео
06:34
Вторжения Нибиру не будет: супероружие Хрущёва сотрет в порошок планету смерти
06:22
Худший день месяца: астролог предупредил, что нельзя делать на неделе 15-21 июля
05:57
Когда празднуют День Казанской Божьей Матери в 2019 году: в чем помогает икона
05:47
Клевые и прикольные поздравления с Днем рыбака 2019 Фото
05:23
Политтехнолог назвал главную задачу Зеленского Видео
05:18
Нибиру "сожрала" Венеру: планета смерти готовится напасть на Землю - уфологи
04:49
Зеленский не знает о "наследственном" бизнесе президентов Украины — политтехнолог Видео
04:23
Ноги как у Кендалл, попу как у Ким: звездный тренер рассказал, как качаются знаменитости
03:55
Эксперт сказал, без чего Зеленскому не стоит ехать к Трампу
03:28
Известная теннисистка побаловала фанатов жарким фото
02:59
Тайный заработок: Кикабидзе ответил на обвинения о выступлениях в России
02:37
Амир Хан завоевал титул WBC International Видео
02:32
"Бахнут по десять чашек кофе": эксперт пояснил тонкости возможной встречи Зеленского и Трампа Видео
02:15
Прощай, жир: эксперт назвал топ-5 правил похудения
01:51
Боец MMA задержал подозреваемого в угоне автомобиля
01:33
Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА
01:18
В Париже советники нормандской четверки обсудили "положительные сдвиги на Донбассе"
00:51
Тука оценил первые шаги Зеленского по Донбассу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять