У Зеленского анонсировали обмен пленными с Россией: названы сроки

Вадим Пристайко рассказал о подготовке обмена с РФ / УНИАН

В течение месяца Украина и Россия обменяют определенное число удерживаемых лиц, заявил заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко.

"В течение месяца договорились осуществить обмен определенного числа, как мы назвали, наших пленников. Президент Зеленский говорил "10 на 10", "15 на 15". В принципе, мы не замыкаемся вокруг числа людей, наша задача - сейчас обменять, практически получить наших людей назад и разблокировать этот процесс "всех на всех", который до сих пор заблокирован", - подчеркнул он на брифинге в Киеве по результатам встречи советников лидеров "нормандской четверки".

Пристайко напомнил, что ведется параллельный трек переговоров по обмену удерживаемыми лицами в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я стараюсь не вмешиваться в работу этих команд, потому что это чувствительная тема, это персональные истории каждого человека. Задача советников глав государств и правительств - сдвинуть ее "с мертвой точки", в которой она сейчас находится", - отметил он.

В то же время Пристайко выразил надежду, что украинские военнопленные моряки будут освобождены в ближайшее время.

Читайте также120 украинцев на 40 россиян: в РФ подтвердили подготовку обмена захваченных моряков"Об освобождении моряков, к сожалению, не исполнено решение международного трибунала. У России был отличный шанс это сделать, тем самым сохранить лицо. Из истории мы помним, что это не первый случай, когда Россия демонстративно не исполняла (решение международного суда), а затем исполняла так же демонстративно. Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время", - сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Пристайко отметил, что не станет раскрывать информацию относительно переговорного процесса о возвращении в Украину военнопленных моряков.

"Я не могу рассказывать детали переговоров, но наша переговорная команда в постоянном контакте, и мы понимаем, каковы шансы получить наших ребят обратно в ближайшее время", - добавил он.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Григорий Карасин подтвердил, что Киев и Москва обсуждают с Украиной вопроса о возможном обмене захваченных Россией 24 украинских военных моряков.