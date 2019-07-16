Глава СБУ опроверг звонок Зеленского по поводу "черта" из Борисполя

Иван Баканов / УНИАН

Президент Владимир Зеленский не использовал административный ресурс относительно секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, которого на прошлой неделе он выгнал с заседания и обещал "разобраться" с ним при помощи главы Службы безопасности Ивана Баканова.

Как пишет Лига.Новости, 16 июля на брифинге журналисты спросили Баканова по поводу Годунка. Он не сразу понял, о ком идет речь, поэтому журналисты напомнили ему, что Ярослав Годунок - это "тот самый мужчина, которого президент назвал "тот черт" в Борисполе" и обещал позвонить главе СБУ, чтобы решить вопрос.

Такого звонка от президента Баканов так и не припомнил.

"Нет, такого звонка не было", - сказал он.

Напомним, 10 июля в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский назвал "разбойником" и выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. После встречи глава государства заявил о своем намерении обратиться в СБУ по поводу криминального прошлого бориспольского чиновника. Фразу глава государства сказал кому-то из своего окружения, однако благодаря включенным микрофонам об этом узнали все окружающие. В приватной беседе Зеленский окрестил Годунка "чертом". Сначала секретарь горсовета Борисполя собирался подать на президента в суд, однако потом передумал.