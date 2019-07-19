Арест Вышинского: суд принял решение о мере пресечения

Кирилл Вышинский / УНИАН

В пятницу, 19 июля, Подольский районный суд Киева продлил на два месяца содержание под стражей главному редактору РИА Новости - Украина Кириллу Вышинскому.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство гособвинения и отказал в удовлетворении ходатайства о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, поданное ранее защитой Вышинского.

Таким образом обвиняемому украинскими правоохранителями в государственной измене Вышинскому арест продлен до 19 сентября.

Сам Вышинский прокомментировал ситуацию вокруг своего возможного освобождения и обмена на украинских заключенных в РФ.

Читайте такжеВ Офисе президента предложили обменять Вышинского на Сенцова"Я никуда не собираюсь убегать, я хочу справедливости. Я слышал, что меня хотят обменять, но я не вещь, чтобы меня менять", — цитирует ТАСС Вышинского.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вернуть России арестованного Кирилла Вышинского в том случае, если РФ освободит незаконно заключенного Олега Сенцова.

В свою очередь уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова прокомментировала предложение украинской стороны об обмене Вышинского и заявила, что его должны отпустить без предварительных условий.