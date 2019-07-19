"Вносить закон о дематюкации – это плевать против ветра": журналист оценил инициативу Богомолец

Евгений Киселев / Главред

Известный журналист и телеведущий Евгений Киселев оценил законопроект Ольги Богомолец о дематюкации.

"Когда вы употребляете сильные выражения – не важно, цензурные или нецензурные – очень важно обладать чувством меры и такта. Есть вещи, на мой взгляд, о которых невозможно высказаться точнее, чем используя обсценную лексику", - заявил он во время чата в Главреде.

Журналист отметил, что нецензурная лексика неумолимо легитимизируется во всех языках мира.

"Это, если угодно, лингвистический закон природы. В англоязычных странах, например, "неприличные" слова уже давно не обозначают отточиями в книгах и не запикивают в кино и телесериалах. Но, скажем, в информационных программах на телевидении их употреблять пока не принято, а в развлекательных программах они уже проскакивают", - отметил Киеселев.

Кроме того, телеведущий призвал не брать пример с России – ведь запрет на употребление обсценной лексики был первым шагом Путина "по прикручиванию гаек в стране".

"Вносить закон о дематюкации – это, извините, плевать против ветра. И, кстати, обращу ваше внимание, что законодательный запрет на употребление обсценной лексики – это был один из первых шагов путинского режиму по закручиваю гаек в стране. Давайте не будем брать с Путина пример. Тем более, что там – сплошное лицемерие. Люди, имевшие сомнительное удовольствие общаться с Путиным, утверждают, что сам он матерится еще как", - отметил Киселев.

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