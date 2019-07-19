Супрун потроллила Зеленского за публичное унижение чиновников

Супрун напомнила Зеленскому, что унижение чиновников чревато последствиями / НикВести

Министр здравоохранения Ульяна Супрун поделилась на своей странице в соцсети познавательной информацией об отрицательном воздействии публичных унижений и оскорблений на культуру общения в обществе.

"Такое агрессивное поведение называется буллинг. Буллинг существует не только в стенах школ. Не только от школьников можно услышать рассказы о том, как условный лидер класса позволяет себе публично унижать слабых, по его мнению, членов коллектива. Жертвами травли могут становиться также и взрослые и довольно влиятельные люди. Исследования показывают, что 31% американцев испытывает травлю во взрослом возрасте, в том числе на рабочем месте", - начала глава МОЗ издалека раскрывать тему в Facebook.

Супрун начала рассуждать о причинах публичного буллинга. Чиновница отметила, что таким образом некоторые руководители хотят самоутвердиться.

"Люди, которые прибегают к буллингу и унижениям, часто хотят таким образом продемонстрировать свой статус или самоутвердиться. Они могут иметь низкую самооценку, не уметь строить здоровые отношения с людьми или являться жертвами буллинга", - написала министр.

По словам главы ведомства, публичные унижения имеют ряд тяжелых последствий. Они могу спровоцировать у человека депрессию и даже привести к мыслям о суициде.

Супрун подчеркнула, что буллинг в политике – это особая форма оскорбления, которая также чревата отрицательным итогом.

"В то же время, практика публичных унижений в политике негативно влияет на массовую культуру и поведение подростков, особенно подвержены влиянию. Публичная коммуникация политиков, звезд и других влиятельных людей, являются так называемыми ролевыми моделями, негативно влияет в том числе на подростков, и может приводить к росту уровня агрессии", - подытожила министр.

Напомним, Супрун иронично отреагировала на упоминание о ней в речи президента Владимира Зеленского, когда глава государства заявил, что чиновники "угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек". Она заявила, что "нельзя люстрировать вишневые косточки".