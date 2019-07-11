Супрун потроллила Зеленского вишневыми косточками и люстрацией

11 июля 2019, 23:11

Министр заявила, что упоминание о ее текстах свидетельствует о том, что их читают в Офисе президента.

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун решила с юмором ответить на критику президента / УНИАН

Министр здравоохранения Ульяна Супрун иронично отреагировала на упоминание о ней в речи президента Владимира Зеленского, когда глава государства заявил, что чиновники "угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек", намекая на главу МОЗ.

"Есть вишни и есть черешни. Вишни, в отличие от черешни, немного горьковатые. Но всем известно об "опасности" косточек. Пока нельзя люстрировать их, но все же есть немало преимуществ и от употребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения", - написала Супрун в Facebook.

Чиновница в шутку уточнила, что ее тексты в соцсети о здоровье весьма объемные, но, судя по вниманию, их-таки дочитывает до конца Офис президента и Владимир Зеленский.

"Так, например, целая нация может узнать, что вишневые косточки могут убить. Для этого не обязательно ними "пулять" в глаза противнику через трубочку. Достаточно их раскусить", - отметила министр.

Читайте также"Вова, нах*я ты туда залез": Омелян с сарказмом ответил на обвинения ЗеленскогоДалее Супрун решила совместить рассказ о вишнях и системных изменениях в сфере медицины.

"Хотя, конечно, нужно помнить о косточках. Ведь бывает так, что что-то очень мелкое может вызвать огромные проблемы. Особенно это касается вредных привычек или неосведомленности о собственном здоровье или здравоохранении в масштабах страны", - пояснила она.

Министр подчеркнула, что трансформация здоровья невозможна без правильной коммуникации с профильным министерством.

"Не выбрасывайте вишневые косточки на обочину отремонтированных дорог. И не дайте такому мелком "угробить" ваше здоровье", - подытожила Супрун.

/ Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Напомним, Зеленский публично предложил расширить действие закона об очищении власти (о люстрации) - на президента Украины, депутатов, министров и остальных топ-чиновников, которые занимали должности с период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. В своем эмоциональном спиче он намекнул на Омеляна, Порошенко, Супрун и других высокопоставленных чиновников.

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