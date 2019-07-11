"Мне не стыдно": Турчинов отреагировал на намерение Зеленского его люстрировать

Турчинов считает, что сделал многое для страны, поэтому люстрация для него обидна / Reuters

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что команда президента Владимира Зеленского в предложении о люстрации чиновников с 2014 года синхронизирует свои действия с Кремлем.

Как сообщается на официальном сайте Турчинова, против него и ряда украинских чиновников в России возбуждены уголовные дела, а они помогли восстановить обороноспособность Украины и осуществить перезапуск государственных институтов.

"Для Путина и его марионеток из "лугандона" наши действия были преступлением", — сказал он.

По словам Турчинова, Зеленский присоединился к компании российского лидера и его приспешников и решил экс-секретаря СНБО еще и люстрировать.

"Мне не стыдно за свою деятельность за последние пять лет. Я очень хорошо знаю, в каком состоянии была Украина 23 февраля 2014 года, и какой она стала на 19 мая 2019 года. За все свои решения, за все свои действия я готов отвечать перед Богом и страной. Но мне жаль, что окружение действующего президента синхронизирует его заявления с грязными провокациями тех, кто ведет против Украины жестокую и кровавую войну", - подытожил Турчинов.

Напомним, Зеленский публично предложил расширить действие закона об очищении власти (о люстрации) - на президента Украины, депутатов, министров и остальных топ-чиновников, которые занимали должности с период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. В своем эмоциональном спиче он намекнул на Омеляна, Порошенко, Супрун и других высокопоставленных чиновников.