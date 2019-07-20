"Смертельный укол": на Тернопольщине женщина умерла от яда для жуков

На Тернопольщине женщина случайно уколола себе яд для жуков и умерла / med-instrukcia.ru

В поселке городского типа Козова Тернопольской области в реанимации районной больницы умерла 68-летняя жительница села Золотая Слобода, которая попала в медучреждение с признаками отравления.

Фельдшер Золотой Слободы сообщила правоохранителям, что женщина случайно уколола себе яд для жуков — перепутала его с препаратом от давления, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Тернопольщине.

По словам сына умершей, его мать не умела читать, а лекарство лежало в ящике возле ампулы с ядом, и они внешне были похожи.

Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, но правоохранители считают смерть женщины несчастным случаем.

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