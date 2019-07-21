Аналитик развеял слухи относительно дружбы Запада с путинской Россией

21 июля 2019, 07:10

Значение возвращения РФ в ПАСЕ не стоит преувеличивать, полагает журналист.

ПАСЕ новости — Слухи о том, что западные страны хотят поскорее восстановить дружбу с РФ под руководством Владимира Путина, преувеличены, полагает аналитик
Слухи о том, что западные страны хотят поскорее восстановить дружбу с РФ под руководством Владимира Путина, преувеличены, полагает аналитик / Reuters

Слухи о том, что Запад ждет не дождется, как бы ему восстановить поскорее дружеские отношения с Российской Федерацией под руководством президента Владимира Путина, явно преувеличены.

Не стоит преувеличивать значение возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, рассказал журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев на чате в Главреде.

Собеседник отметил, что практически параллельно с возвращением российской делегации в ПАСЕ произошло много других событий с противоположным знаком.

"…Это и жесткая антироссийская резолюция, принятая другой парламентской ассамблеей — Парламентской ассамблеей ОБСЕ, это и скандал в Австрии, в результате которого ушло в отставку правительство страны, на одного из членов которого пало подозрение в предосудительных связях с русскими…", — заявил он.

Аналитик подчеркнул, что также вышла "хлесткая статья", которую написал в Financial Times экс-глава МИД Британии Борис Джонсон "в ответ на интервью Путина, где российский президент рассуждал о кризисе западной либеральной демократии, а Джонсон — судя по всему, будущий премьер Великобритании, — ответил ему, что это "ваш, Владимир, авторитарный режим находится в глубоком кризисе".

"Короче говоря, слухи о том, что Запад ждет не дождется, как бы ему восстановить поскорее дружеские отношения с путинской Россией, явно преувеличены, на мой взгляд", — сказал журналист.

Напомним, в конце июня ПАСЕ решила вернуть РФ в ведомство, однако выдвинула ряд условий. В 2014-м Россию лишили основных полномочий из-за захвата Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. Комитет Верховной Рады по иностранным делам отреагировал на возвращение РФ — принял решение приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.

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Россия Запад ПАСЕ Евгений Киселев Владимир Путин Борис Джонсон
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