Из арсенала боевиков "ЛНР"" пропали 29 танков и 6 гаубиц — ОБСЕ

ОБСЕ происпектировала базу боевиков ЛНР / osce.org

Миссия ОБСЕ зафиксировала отсутствие 29 танков, шести гаубиц и девяти минометов в постоянном месте хранения вооружения в оккупированных районах Луганской области.

"СММ констатировала, что 29 танков (Т-64 — 18 ед., Т-72 — 11 ед.), 4 буксируемых гаубиц (Д-30 Жаба 122 мм), 2 самоходных гаубиц (2С1 9 минометов (82 мм) и далее не хватало" , — сказано в отчете ОБСЕ

В то же время, 19 июля ОБСЕ зафиксировала десять танков (Т-64) и три самоходные гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм) на полигоне у н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска) — все это было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Читайте такжеВ ПА ОБСЕ признали захваченных Россией украинских моряков военнопленнымиНапомним, ранее в СЦКК рассказали, как боевики продолжают нарушать Минские соглашения танками и гаубицами.

Также сообщалось, 17 июля, в среду, представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.