В СЦКК рассказали, как боевики продолжают нарушать Минские соглашения танками и гаубицами

Танк боевиков / Bellingcat

Боевики из группировок "Л/ДНР" и кадровые российские военные сосредоточивают десятки единиц танков, гаубиц, а также зенитные ракетные комплексы в местах, расположенных с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения (по Минским соглашениям).

Такую информацию озвучили представители украинской стороны СЦКК со ссылкой на данные СММ ОБСЕ.4 мая на основе данных воздушного наблюдения было выявлено наличие 14 реактивных систем залпового огня на "полигоне" - рядом с населенным пунктом Миусинск.

"В частности, также выявлено наличие 12 танков на полигоне неподалеку от населенного пункта Шимшиновка, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксируемых гаубиц, а также 3 зенитных ракетных комплекса на полигоне вблизи Миусинска и 24 танка на полигоне у населенного пункта Круглик", - говорится в сообщении Украинской стороны СЦКК.

Напомним, ранее в украинской разведке рассказали, как на Донбассе наказали боевиков за провокации. До этого российский дипломат похвастался фото с террористами, "разукрашенными" георгиевскими ленточками.