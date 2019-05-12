В СЦКК рассказали, как боевики продолжают нарушать Минские соглашения танками и гаубицами

12 мая 2019, 12:06

По данным украинской стороны СЦКК, большие силы боевиков и россиян сконцентрированы возле населенного пункта Минусинск.

Танк
Танк боевиков / Bellingcat

Боевики из группировок "Л/ДНР" и кадровые российские военные сосредоточивают десятки единиц танков, гаубиц, а также зенитные ракетные комплексы в местах, расположенных с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения (по Минским соглашениям).

Такую информацию озвучили представители украинской стороны СЦКК со ссылкой на данные СММ ОБСЕ.4 мая на основе данных воздушного наблюдения было выявлено наличие 14 реактивных систем залпового огня на "полигоне" - рядом с населенным пунктом Миусинск.

"В частности, также выявлено наличие 12 танков на полигоне неподалеку от населенного пункта Шимшиновка, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксируемых гаубиц, а также 3 зенитных ракетных комплекса на полигоне вблизи Миусинска и 24 танка на полигоне у населенного пункта Круглик", - говорится в сообщении Украинской стороны СЦКК.

Напомним, ранее в украинской разведке рассказали, как на Донбассе наказали боевиков за провокации. До этого российский дипломат похвастался фото с террористами, "разукрашенными" георгиевскими ленточками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
боевики оружие танки война на Донбассе ЛДНР
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:06
В СЦКК рассказали, как боевики продолжают нарушать Минские соглашения танками и гаубицами
11:56
Люди погибли в креслах: стали известны жуткие детали катастрофы с пожаром в Шереметьево
11:42
Преемница Меркель рассказала, когда заменит ее на посту канцлера Германии
11:23
"Возврата нет": Епифаний предостерег от "воскрешения" УПЦ КП Видео
11:15
Ученые пояснили, чем полезны яйца
10:59
"Ответил очень точно": российский политолог оценил заявление Зеленского о раздаче паспортов РФ
10:51
Без весов и ограничений в еде: известная модель поделилась секретом идеальной фигуры Фото
10:29
Введут ли украинцам всеобщее декларирование доходов и что это изменит мнение
10:24
Вандалы осквернили памятник основателям Киева
10:07
Диетолог предупредила о скрытой угрозе бобовых
09:58
Скандал на Киевщине: медики выбросили пьяного пациента из скорой
09:48
День вышиванки в Украине: традиции праздника и модные тренды 2019 Фото Видео
09:40
Евровидение 2019: все, что известно о песенном конкурсе Видео
09:25
В Москве отменили прощание с Доренко и запретили выдавать его тело жене Видео
09:10
Рост цен и зарплат: эксперт оценила риски нового инфляционного скачка
08:57
"Пихает где го*но": со львовскими школьниками вели душещипательные беседы о вреде гомосексуализма Видео
08:44
Зеленский должен отказаться от участия в украинском "лохотроне" мнение
08:20
Трамп настаивает на расследовании против Байдена из-за Украины
08:05
Ученые выявили необычный способ борьбы с депрессией
07:52
В команде Зеленского ответили на вопрос об отношении к войне с Россией
07:30
"Это не наша война": у Зеленского отказались участвовать во внутреннем конфликте США – СМИ
07:16
Военный эксперт назвал главную предпосылку войны на Донбассе
06:54
Первая задача для президента Зеленского мнение
06:33
Печать Сатаны: астрологи назвали прирожденных убийц и маньяков среди знаков Зодиака Видео
06:10
Роксолана Мерьем Узерли кокетливо приспустила платье и показала аппетитные формы
05:41
Поздравления с Днем матери в смс и живых открытках
05:02
Новая эскалация Кремля: российский политтехнолог оценил вероятность захвата Украины
04:23
"Киса томная": Ирина Шейк покорила сеть селфи в нижнем белье
03:48
Кравчук дал совет Зеленскому по кадровым решениям Видео
03:12
Врач сказала, когда партнерам можно смотреть порно вместе
02:07
Аналитик спрогнозировал, когда украинцам светит доллар по 26 гривен
01:12
Подагра: симптомы и лечение болезни
00:39
Психолог объяснил, в каких случаях после измены отношения нужно разрывать
00:17
Ученые выявили продукт, позволяющий худеть во сне
11 мая, суббота
23:56
После лечения в психбольнице Спирс вышла на улицу босиком
23:29
Аналитик Atlantic Council Аслунд призвал Зеленского не встречаться с адвокатом Трампа
23:04
Ирина Шейк показала обворожительную фигуру в красном нижнем белье
22:30
Порошенко уволил из АП фигуранта расследования ГПУ Филатова
22:03
На фоне отмены последнего рейса из Киева Омелян пообещал построить на Закарпатье аэропорт
21:39
Россия в приказном порядке обеспечивает паспортами боевиков Донбасса
21:11
"Беги, Сережа, беги!": у Луценко с сарказмом ответили Лещенко по адвокату Трампа
20:45
В школе Киева развесили детские рисунки о дружбе с Россией
20:20
Консорциум озвучил сроки запуска Турецкого потока
19:56
В России началась путаница с похоронами Доренко
19:33
В Киеве обнаружили истощенную девочку в квартире с трупами родителей Видео
19:30
"Это опасно": украинский дипломат оценил отказ адвоката Трампа от визита в Киев
19:01
Экс-советник Путина назвал единственное условие для успеха Украины Видео
18:43
Грызлов озвучил причины оккупации Донбасса
18:26
Украину снова зальют дожди: синоптики рассказали, где ждать ливней с грозами Видео
18:05
"Почему засер*ете природу?": Maruv выругала украинцев за мусор в парке Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться