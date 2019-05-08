"Уничтоженные боевики, БМП и огневое сооружение": в разведке сообщили, как на Донбассе наказали врага за провокации

На Донбассе во вторник ликвидированы два БМП противника, сообщили в разведке / Скриншот видео с youtube.com

Во вторник, 7 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня, в частности, 12 раз применили запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, погиб один украинский воин, а трое — ранены.

Защитники Украины дали адекватный ответ на провокации врага, по данным разведки, уничтожены три противника, а два — получили ранения, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

По его данным, также военнослужащие нашей страны ликвидировали две вражеские боевые машины пехоты и долговременное огневое сооружение.

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной — "Штирлиц") на своей странице в соцсети написал, что БМП уничтожены на Светлодарском направлении.

Ранее Анатолий Штефан сообщил, что в апреле на Донбассе в районе ООС боевики каждый день провоцировали украинских воинов на открытие ответного огня и понесли значительные потери — на протяжении месяца в незаконных вооруженных формированиях "Л/ДНР" были уничтожены около 90 террористов и около 130 — ранены.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.