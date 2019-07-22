В Ирпене ритуальные службы не сумели поделить тело покойника и устроили стрельбу

Ритуальные службы не сумели поделить покойного / kv.npu.gov.ua

Под Киевом в городе Ирпень произошел вооруженный конфликт между двумя ритуальными службами, которые не сумели поделить тело умершего.

Одна коммунальная, одна частная службы приехали забрать умершего, но не сумели определиться, кто это должен делать. Завязалась драка, один из работников ритуальных служб выхватил оружие и несколько раз выстрелил в своего конкурента, сообщили в пресс-службе полиции.

В результате, четверо раненых, один из них был доставлен в больницу. Медики диагностировали непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.

Следователи расследуют уголовное производство по статье хулиганство с применением оружия (от трех до семи лет лишения свободы).

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