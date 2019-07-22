Освобождение захваченных моряков: Зеленский рассказал о надежде на взаимопонимание с Путиным

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на возвращение на родину захваченных Россией в Керченском проливе украинских моряков.

"Я очень этого хочу... И мы очень много работаем над этим вопросом. Сроков точных я не могу предоставить", — сказал он в ходе брифинга в штабе Слуги народа.

В то же время глава государства выразил надежду на установление диалога с российским президентом Владимиром Путиным.

"Мне кажется, что мы найдем взаимопонимание, потому что мне это показалось на протяжении этого звонка", — сказал Зеленский, комментируя телефонный разговор с президентом РФ.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.