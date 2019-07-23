Суд Линча в Крыму: живодеры жестоко отметелили отказавшихся платить туристов

В Крыму жестоко избили туристов / Скриншот

В аннексированном Россией Крыму группа людей, зарабатывающих на фото с птицами, жестоко избила туристов, отказавшихся платить за снимки.

Инцидент произошел у стен Судакской крепости, при этом экзекуция попала на камеру очевидца.

"Эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой на двоих, - рассказал блогер Александр Кирьяков.

Он напомнил, что сам ровно год назад по пути в крепость попал в такую же ситуацию с вымогательством, но тогда пришли на помощь друзья.

"Хотите себе таких приключений в Крыму этим летом - фотографируйтесь с животными, и никто за вас не вступится, - цитирует Кирьякова Крымская газета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве малолетние гопники жестоко избили бездомного.