Стало известно, чем займется новая Рада в свой первый день работы

В первый день своей работы новая Рада отменит "поправки Лозового" / УНИАН

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка надеется, что на своем первом заседании новая Верховная Рада внесет изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые исправят проблемы, препятствующие работе следователей.

Во время конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?" в Киеве Рябошапка назвал отмену скандальных поправок Лозового приоритетным заданием, передает Униан.

"Обязательно, это будут приоритетные изменения... В первый же день, когда парламент начнет работать, это будет один из тех законопроектов, который будет принят в первый же день", - отметил Рябошапка.

Он добавил, что изменения в УПК будут касаться "исправления уже существующих проблем, которые препятствуют работе следственных органов, а также улучшения положения подозреваемых и обвиняемых", в том числе, и "поправок Лозового".

Напомним:

В 2012 году вступил в силу новый УПК.

3 октября 2017 года Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и иные законодательные акты (№ 6232).

Рада среди прочих учла поправку депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, которой предусмотрено, что срок предварительного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении составляет: два месяца - по уголовному производству об уголовном проступке; три месяца - по уголовному производству о преступлении небольшой или средней тяжести; шесть месяцев – по уголовному производству о тяжком или особо тяжком преступлении.

Досудебное расследование должно быть закончено: в течение одного месяца со дня уведомления лицу о подозрении в совершении уголовного проступка; в течение двух месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления.

Благодаря этим "поправкам Лозового" в кодексе была еще больше усилена защита прав подозреваемых и обвиняемых.

Но на практике это приводит к тому, что расследование дел следователями и в судах может длиться годами путем манипуляций нормами УПК со стороны адвокатов обвиняемых и подозреваемых.

Отметим, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков поведал, когда состоится первое заседание нового состава Рады.

Ранее Разумков рассказал, как в новой Раде будут бороться с нардепами-сачками.