"Едкий запах": в Крыму туристы купаются в сточных водах

В Судаке люди фактически купаются в сточных водах / krymr.com

В подконтрольном России Крыму в городе Судак из-за утечки сточных вод в Черное море оккупанты попросили не купаться в районе пансионата Медвежонок и возле пляжа у горы Алчак, однако отдыхающие там все равно купаются.

Туристы утверждают, что не слышали об аварии, пишет Крым.Реалии со ссылкой на корреспондента.

По данным издания, в устье реки Судак, которая впадает в море возле Алчака, вода стала мутной, у нее едкий запах.Читайте также"Капканы для туристов": "уроды еба....е" расставили в Крыму на Ай-Петри острые шипы - фото

В Судаке люди фактически купаются в сточных водах / krymr.com

Напомним, в Судаке пособники оккупантов сообщили, что в городе нельзя купаться в некоторых местах, поскольку сточные воды попали в море после провала на железобетонном коллекторе.