"Едкий запах": в Крыму туристы купаются в сточных водах

В Судаке произошла серьезная авария, но туристы утверждают, что о ней не слышали.
В подконтрольном России Крыму в городе Судак из-за утечки сточных вод в Черное море оккупанты попросили не купаться в районе пансионата Медвежонок и возле пляжа у горы Алчак, однако отдыхающие там все равно купаются.
Туристы утверждают, что не слышали об аварии, пишет Крым.Реалии со ссылкой на корреспондента.
По данным издания, в устье реки Судак, которая впадает в море возле Алчака, вода стала мутной, у нее едкий запах.Читайте также"Капканы для туристов": "уроды еба....е" расставили в Крыму на Ай-Петри острые шипы - фото
Напомним, в Судаке пособники оккупантов сообщили, что в городе нельзя купаться в некоторых местах, поскольку сточные воды попали в море после провала на железобетонном коллекторе.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.