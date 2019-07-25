Нашли между железнодорожными путями: на Хмельниччине при странных обстоятельсвах погиб 11-летний киевлянин

Обстоятельства и причину смерти ребенка полиция не сообщает / фото: mvs.gov.ua

В селе Волосское Хмельницкой области утром 25 июля между железнодорожными путями обнаружили тело 11-летнего киевлянина. Ребенок на поезде возвращался домой с отдыха.

Сообщение на линию 102 поступило около шести утра от железнодорожного техника, сообщает пресс-служба областной полиции. Следственно-оперативная группа установила, что погибший – 11-летний киевлянин. Мальчик ночью поездом Рахов – Киев возвращался домой с отдыха.

Обстоятельства и причину смерти ребенка полиция не сообщает.

Правоохранители работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей.

Напомним, 24 июля в квартире в Голосеевском районе Киева нашли труп 18-летней девушки с признаками насильственной смерти. А 21 июля в Славутиче под Киевом жестоко убили парня.