В ЗеКоманде обещают "страшную кару" создателю ролика, в котором фура сбивает Зеленского

Ролик появился в Сети перед вторым туром президентских выборов

Полиция собрала всю необходимую информацию для предъявления обвинения автору предвыборного ролика, в котором фура сбивает тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В Зе-команде сообщают, что открыто уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля". Кроме того, старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию относительно предполагаемого автора "шедеврального" видео.

"Судьба автора будет несладкой - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок", - заявляют в Зе-команде.

Напомним, в апреле перед вторым туром президентских выборов в Сети появился провокационный ролик, на котором кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает Камаз. Позднее в Facebook появилось еще одно видео про грузовик и Зеленского. На этот раз фура не сбивала Зеленского, а из нее высыпался белый порошок. Причем судя по подписи "С ним все в порядке, потому что он под кайфом", этот порошок – кокаин.

В штабе Петра Порошенко заявляли, что не имеют отношения к провокационным видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявлял, что видеоролик, на котором кандидата "сбивает грузовик", находится за гранью здравого смысла и моральных барьеров.