Перебили руки, сломали челюсть: под Черкассами зверски изувечили молодого парня

В Смеле жестоко избили парня / ТСН

В Смеле Черкасской области неизвестный жестоко избили 17-летнего парня. В результате нападения у него сломаны две руки и челюсть, потеря крови, а также частичная амнезия. Он не помнит, кто и когда его избил.

Потерпевшего Богдана нашли знакомые девушки между гаражей, недалеко от его дома. Он провожал свою девушку домой, после же этого на него напали неизвестные и сильно избили, говорится в сюжете местного телеканала ВІККА.

В связи с тяжелым состоянием пострадавший был переведен в областную больницу Черкасс, четвертый день в палате дежурят врачи и его мать.

По словам заведующего ортопедическо-травматического отделения Николая Запорожца, избивали Богдана довольно профессионально. "Травмирующая сила была значительной. При этом на самом лице видимых признаков повреждений мягких тканей у него нет", — подчеркнул медик.

Врачи считают, что пострадавшему будет необходимо продолжить лечение в столице. Для полного выздоровления Богдану понадобится около года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Крыму живодеры жестоко избили отказавшихся платить туристов.