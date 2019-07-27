На Прикарпатье туристы из Киева и Херсона загремели в больницу: первые подробности

Туристы отравились грибами на Прикарпатье / kafanews.com

Пятеро туристов оказались на больничных койках в Косовской центральной районной больнице 27 июля, в субботу. Всем поставили диагноз острый гастроэнтероколит, проще говоря, отравление.

По информации, отпускники с палатками осели у села Яворов Косовского района. Они решили покушать грибов, которые собрали неподалеку.

Теперь 29-летний киевлянин, 49-летний житель Днепра, 47-летний харьковчанин, 29-летняя жительница Херсона и 60-летний житель города Скадовск Херсонской области вынуждены прервать отпуск на лечение в местной больнице, сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Про информации медиков один турист находится в тяжелом состоянии, остальные — средней тяжести.

Читайте такжеНа Львовщине на популярном курорте случилось массовое отравление: подробностиНапомним, ранее в МОЗ рассказали, что делать при отравлении грибами. Не более 25% из растущих в Украине грибов считаются съедобными. Поэтому риск отравится грибным блюдом довольно высок.

При этом отравиться можно не только свежесобранными грибами, но и маринованными, то есть вполне съедобными.

В МОЗ Украины напомнили, что даже съедобные грибы настоятельно не рекомендуются детям до 12 лет, беременным женщинам и кормящим мамам, а также пожилым людям.