В МОЗ рассказали, что делать при отравлении грибами

Первые симптомы могут проявиться уже через 30 минут после отравления.
Не более 25% из растущих в Украине грибов считаются съедобными. Поэтому риск отравится грибным блюдом довольно высок.
При этом отравиться можно не только свежесобранными грибами, но и маринованными, то есть вполне съедобными.
В МОЗ Украины напомнили, что даже съедобные грибы настоятельно не рекомендуются детям до 12 лет, беременным женщинам и кормящим мамам, а также пожилым людям.
Отравление грибами: симптомы
Первые симптомы могут проявиться уже через 30 минут после отравления грибами (в международной классификации болезней такое отравление получило код МКБ-10) – но этот процесс может затянуться и до нескольких дней.
Основные признаки:
- резкая боль в животе;
- тошнота и рвота;
- повышение температуры;
- диарея;
- удушье;
- головокружение;
- снижение пульса;
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
- судороги;
- галлюцинации и бред.
Отравление грибами: что делать
При наличии хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов нужно немедленно вызвать врача. Медики категорически запрещают занимайтесь самолечением и попытки "переждать" недомогание – подобные шаги грозят человеку смертельным исходом.
Читайте такжеРебенок отравился: что делать и чем кормитьПоэтому первая помощь при отравлении ядовитыми грибами заключается в вызове "скорой": немедленно набирайте "103". До приезда медиков нужно соблюдать постельный режим и пить много жидкости, чтобы вывести токсины и восстановить водно-солевой баланс. Пить можно как воду – простую или подсоленную – так и прохладный чай. Можно также давать регидрон, глюкосолан и оралит.
Из сорбентов чаще всего рекомендуют использовать:
- активированный уголь;
- белый уголь;
- смекту;
- энтеросгель.
При возможности стоит промыть желудок простой водой и/или принять сорбенты (самая маленькая эффективная доза активированного угля – 0,5 г сорбента на 1 кг массы тела). Промывание желудка нужно продолжать до тех пор, пока не перестанут выходить примеси пищи.
Больному стоит воздержаться от приема любой пищи, а в особенности алкоголя и "молочки": такая еда только ускоряет всасывание токсинов.
Остатки грибов рекомендуется сохранить для дальнейшего лабораторного анализа: он поможет точнее установить причину отравления и скоординировать наиболее эффективное лечение.
Напомним, на Ровенщине дети и персонал школы-интерната попали в больницу из-за массового отравления. У госпитализированных диагностировали острый гастроэнтероколит.