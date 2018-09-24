В МОЗ рассказали, что делать при отравлении грибами

Отравление грибами: профилактика и первая помощь / 1zoom.ru

Не более 25% из растущих в Украине грибов считаются съедобными. Поэтому риск отравится грибным блюдом довольно высок.

При этом отравиться можно не только свежесобранными грибами, но и маринованными, то есть вполне съедобными.

В МОЗ Украины напомнили, что даже съедобные грибы настоятельно не рекомендуются детям до 12 лет, беременным женщинам и кормящим мамам, а также пожилым людям.

Отравление грибами: симптомы

Первые симптомы могут проявиться уже через 30 минут после отравления грибами (в международной классификации болезней такое отравление получило код МКБ-10) – но этот процесс может затянуться и до нескольких дней.

Основные признаки:

резкая боль в животе;

тошнота и рвота;

повышение температуры;

диарея;

удушье;

головокружение;

снижение пульса;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

судороги;

галлюцинации и бред.

Отравление грибами: что делать

При наличии хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов нужно немедленно вызвать врача. Медики категорически запрещают занимайтесь самолечением и попытки "переждать" недомогание – подобные шаги грозят человеку смертельным исходом.

Читайте такжеРебенок отравился: что делать и чем кормитьПоэтому первая помощь при отравлении ядовитыми грибами заключается в вызове "скорой": немедленно набирайте "103". До приезда медиков нужно соблюдать постельный режим и пить много жидкости, чтобы вывести токсины и восстановить водно-солевой баланс. Пить можно как воду – простую или подсоленную – так и прохладный чай. Можно также давать регидрон, глюкосолан и оралит.

Из сорбентов чаще всего рекомендуют использовать:

активированный уголь;

белый уголь;

смекту;

энтеросгель.

При возможности стоит промыть желудок простой водой и/или принять сорбенты (самая маленькая эффективная доза активированного угля – 0,5 г сорбента на 1 кг массы тела). Промывание желудка нужно продолжать до тех пор, пока не перестанут выходить примеси пищи.

Больному стоит воздержаться от приема любой пищи, а в особенности алкоголя и "молочки": такая еда только ускоряет всасывание токсинов.

Остатки грибов рекомендуется сохранить для дальнейшего лабораторного анализа: он поможет точнее установить причину отравления и скоординировать наиболее эффективное лечение.

Напомним, на Ровенщине дети и персонал школы-интерната попали в больницу из-за массового отравления. У госпитализированных диагностировали острый гастроэнтероколит.