Новое массовое отравление: на Ровенщине дети и персонал школы-интерната попали в больницу

На Ровенщине произошло массовое отравление / фото: kamin.volyn.ua

В Мизоцкой школе-интернате Ровенской области зарегистрировали массовое отравление детей и персонала.

7 детей, а также повар и воспитатель учебного заведения были доставлены в больницу, сообщает Ровенский лабораторный центр МОЗ Украины.

У госпитализированных одни и теми же симптомы: тошнота, понос, высокая температура, рвота. Врачи сообщают о предварительном диагнозе - острый гастроэнтероколит.

При этом эпидемиологическая служба проводит соответствующее расследование.

Ранее сообщалось, что в Днепре в общеобразовательной школе №62 произошло массовое отравление учеников. Позже стало известно, что попавшим в больницу поставили предварительный диагноз — острая кишечная инфекция. В учебном заведении до 21 сентября объявили карантин.