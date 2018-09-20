На Волыни отравились маленькие дети и беременная: умер мальчик

На Волыни отравились маленькие дети, один из заболевших скончался / rfdeti.ru

В Камень-Каширском районе Волынской области отравились пять человек, в частности, четверо маленьких детей и беременная женщина, предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция.

Двухлетний мальчик попал в реанимацию Камень-Каширской центральной районной больницы, а позже — умер, говорится на сайте Волынского областного лабораторного центра Министерства охраны здоровья.

"На протяжении 17 — 18.09.2018 года за медицинской помощью… обратились пять человек с проявлениями отравления (рвота, понос). Среди пострадавших двое детей в возрасте два года, двое детей в возрасте четыре года и беременная женщина", — отметили в центре.

По его данным, заболели члены двух разных семей, одна — из села Боровно Камень-Каширского района, а другая — из села Рованцы Луцкого района. Рано утром 18 сентября скончался житель Рованцов.

Ранее сообщалось, что в Днепре в общеобразовательной школе №62 произошло массовое отравление учеников. Позже стало известно, что попавшим в больницу поставили предварительный диагноз — острая кишечная инфекция. В учебном заведении до 21 сентября объявили карантин.