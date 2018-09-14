Массовое отравление школьников в Днепре: количество пострадавших возросло

В Днепре возросло количество детей, которые пожаловались на ухудшение самочувствия / happy-giraffe.ru

В Днепре полиция открыла уголовно производство по факту заболевания детей в школе, в больницы города обратились 17 детей.

Начато производство по ст. 325 (нарушение санитарных норм и правил) Уголовного кодекса, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Днепропетровщине.

В Департаменте здравоохранения горсовета Днепра уточнили, что с жалобами на ухудшение самочувствия были госпитализированы 18 детей, сообщает "Радио Свобода".

"Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция. Дети в состоянии средней тяжести находятся в инфекционных отделениях разных больниц города", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что в Днепре в общеобразовательной школе №62 произошло массовое отравление учеников, с подозрением на отравление госпитализированы 16 учащихся. Позже стало известно, что в учебном заведении до 21 сентября объявили карантин.