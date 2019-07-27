Филарет не явился без уважительной причины: Епифаний провел Священный Синод ПЦУ

Филарет проинорировал Синод ПЦУ / Reuters

В Конгрегационном зале Киевской православной богословской академии под руководством главы ПЦУ митрополита Епифания 27 июля состоялось заседание Священного Синода Православной церкви Украины.

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, мероприятие посетили все члены Синода, кроме двух. По неуважительной причине отсутствовал почетный патриарх Филарет, а также архиепископ Ровенский и Острожский Илларион, однако его причина отсутствия была уважительной.

В ходе заседания Синод рассмотрел ряд актуальных вопросов. Однако основное решение – осудить насилие российской оккупационной власти против ПЦУ в аннексированном Крыму и Севастополе.

Читайте также"Очередное пробитие дна": в ПЦУ осадили Филарета из-за интервью российским пропагандистам"Призвать украинскую и международную общественность потребовать от России прекратить нарушения прав украинской православной общины Крыма, а виновных — привлекать к ответственности, включительно с усилением международных санкций против Российской Федерации и против конкретных должностных лиц "суд", "судоисполнителей", "министерство имущества" и других, непосредственно причастных к нарушению права на свободу совести и вероисповедания в оккупированной Автономной Республике Крым", — говорится в сообщении.

В рамках заседания иерархи приняли решение создать румынский викариат ПЦУ для верующих и религиозных организаций с преобладание этнических румын, проживающих на территории Украины.

Участники Синода приняли решение установить 22 сентября (9 сентября ст.ст.) днем памяти святых Богоотцов Иоакима и Анны и огласить праздник День молитвы за семью.

Напомним, в Православной церкви Украины решили не применять дополнительных санкций против почетного патриарха Филарета из-за того, что это противоречит ее принципам.