Напал с ружьем на "ювелирку": в Киеве копы ищут отчаянного грабителя (фото)

Грабитель успел сделать несколько выстрелов по витринам и скрылся с места происшествия / Фото Нацполиции

В Голосеевском районе Киева неизвестный совершил разбойное нападение на ювелирный магазин. Вынести грабителю ничего не удалось, однако он расстрелял витрины.

В полиции сообщают, что в ювелирный магазин зашел мужчина. Он сразу же достал из пакета предмет, похожий на ружье, и начал угрожать персоналу торгового заведения. Охранник быстро среагировал и набросился на злоумышленника. Однако, грабитель успел сделать несколько выстрелов по витринам и скрылся с места происшествия.

Фото Нацполиции

Охранник сразу же вызвал полицию. В результате нападения пострадавших нет.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемого нападавшего. Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией о данном лице, сообщить на 102.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, 26 июля в селе Крюковщина Киевской области двое граждан Грузии, угрожая пистолетом водителю, украли из автомобиля большую сумму денег. Чтобы задержать грабителей, копам пришлось применить оружие.