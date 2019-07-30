В Крыму автомобиль рухнул с обрыва на пляж с людьми - фото

30 июля 2019, 17:00

Горе-водителя пришлось вырезать из покореженного авто с помощью спецсредств.

  • В Крыму авто упало с обрыва 3652.ru
  • В Крыму авто упало с обрыва 3652.ru
  • В Крыму авто упало с обрыва 3652.ru
  • В Крыму авто упало с обрыва 3652.ru

Жуткая автомобильная авария произошла в захваченном Россией Крыму. Под Симферополем на дикий пляж рухнул с обрыва и разлетелся на куски ВАЗ 2110.

По информации, внезапно автомобиль вынесло с трассы прямо на так называемый дикий пляж, где находились люди.

Спасатели получили вызов о ДТП утром 30 июля.

В настоящее время сообщается только об одном пострадавшем — водителе авто.

К слову, после падения автомобиля на пляж с 10-метровой высоты, горе-водителя пришлось вырезать из покореженного авто с помощью спецсредств. Медики отвезли пострадавшего в больницу.

Читайте такжеЖенщина за рулем "японца" устроила чудовищное смертельное ДТП в Киеве - фотоНапомним, ранее в Кемеровской области Российской Федерации в 100 км от города Междуреченск автомобиль КамАЗ, перевозивший рабочих к угольной шахте, упал с обрыва, погибли шесть человек, а 16 — пострадали.

Грузовик с людьми упал с высоты 8-10 метров на территории, прилегающей к угольному распаду. По предварительным сведениям, водитель не справился с управлением.

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ДТП Симферополь пляж новости Крыма
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