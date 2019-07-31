Погода в Украине испортится: на 31 июля объявили штормовое предупреждение

В Украине пройдут дожди с грозами / фото: kievskaya.com.ua

В последний день июля погода в Украине будет "не сахар" – синоптики Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение.

В частности, 31 июля в западных, центральных, южных и восточных областях прогнозируются грозы, днем ​​местами шквалы 15-20 м/с. Тут объявлен первый уровень опасности – желтый.

Напомним, синоптик Наталия Диденко прогнозирует, что сегодня на большей части территории страны ожидаются грозы – солнечная погода во всех смыслах светит лишь северных регионам.

Читайте такжеСиноптик предупредил о жуткой жаре в августе: где ждать пекла до +36 градусовТемпература воздуха в среднем будет колебаться от +22 до +27 градусов. На Харьковщине, северных регионах Киевщины и в Черкасской области столбики термометров опустятся до +18...+22 градусов. На юге, в Днепропетровской и Донецкой областях, Закарпатье, в Кропивницком и его пригородах по-прежнему жарко – до +27...+32 градусов.

Ранее стало известно какой будет погода в Украине в августе. В частности, на протяжении последнего месяца лета средняя температура воздуха не превысит +24 градуса.