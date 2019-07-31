Экс-замгенпрокурора Украины призвал убивать "всех вооруженных" на Донбассе

31 июля 2019, 10:40

По мнению Николая Голомши, тысячи убитых в ходе война на Донбассе украинцев не оставляют Киеву никакого варианта утихомиривания конфликта кроме радикального.

Голомша
Николай Голомша / УНИАН

Экс-первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша призвал официальный Киев перейти в режим "большей жестокости" во внешней и внутренней политике, в том числе в военном конфликте на Донбассе.

Свое мнение он озвучил в эфире телеканала 112 Украина.

"Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией", — полагает Голомша. По его мнению, официальные Киев должен действовать системно, чтобы решить конфликт на востоке Украины. Среди возможных путей урегулирования ситуации самым эффективным он назвал "милитарный путь".

Так, первый замгенпрокурора заявил о необходимости "убивать всех, кто взял в руки оружие против Украины".

Напомним, ранее эксперт Игор Тышкевич и аналитик "Украинского института будущего" рассказал, почему Украина не отбивает Донбасс военным путем.

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боевики Киев ВСУ генпрокурор война на Донбассе
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