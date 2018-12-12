Эксперт объяснил, почему Украина не отбивает Донбасс силой / Генеральный штаб ВСУ

У украинских ВСУ достаточно сил и ресурсов, чтобы сдержать потенциальное наступление российской армии – однако пока что недостаточно для полноценного перехода в атаку.

Такое мнение высказал аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич, пишет Обозреватель. Он убежден, что на данный момент невозможно вернуть Донбасс одним резким наступлением, то есть силовыми методами.

Читайте такжеУкраинские военные угнали танк в Германии"Россия может оперативно стянуть большое количество техники, в том числе и устаревшей по меркам РФ, например, Т-64, Т-72. Она это может сделать в течение месяца", – пояснил свою позицию аналитик.

У ВСУ же на вооружении стоит всего около 800 танков – против 3030 российских танков, которые у нее в строю, и 10200 танков на хранении, напомнил Тышкевич.

"Вести наступательные бои, если Россия захочет ввести на Донбасс еще несколько батальонно-тактических групп? Не думаю, что такое наступление будет успешным, и я более чем уверен, что это понимают в том числе у нас в Генштабе и Минобороны", – отметил эксперт.

Ранее блогер Юрий Касьянов в чате на Главреде заявил, что закончить войну на Донбассе, сохранив при этом украинские территории, можно только воюя. "Закончить войну и освободить территории можно, только воюя. Никаких других способов не существует и никогда не существовало в мировой истории. Кроме одного – можно еще сдаться, капитулировать, принять условия противника. Выбор остается за нами", – сказал он.

По мнению Касьянова, как только Украина "отправит в Россию поток гробов с наемниками, война тут же закончится". "Сепаратистов на Донбассе столько же, сколько и в Киеве. Если бы Гиркин когда-то захватил не Славянск, а Киев, здесь тоже нашлись бы люди, которые бы вывешивали российские флаги в окнах", – считает он.

Также волонтер объяснил, почему НАТО не поможет Украине при вторжении РФ. Корабли НАТО в Черном море вызывают истерическую реакцию РФ, подчеркнул Юрий Касьянов.

В свою очередь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскрыл планы Путина по Донбассу. России не нужна новая территория, полагает он.