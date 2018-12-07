Известный блогер объяснил, как закончить войну на Донбассе

Юрий Касьянов / Главред

Закончить войну на Донбассе, сохранив при этом украинские территории, можно только воюя.

Такое мнение выразил блогер Юрий Касьянов в чате на Главреде.

"Закончить войну и освободить территории можно, только воюя. Никаких других способов не существует и никогда не существовало в мировой истории. Кроме одного - можно еще сдаться, капитулировать, принять условия противника. Выбор остается за нами", - сказал он.

Касьянов отметил, что путинская идея создания "Новороссии" является только частью общей стратегии Москвы.

"Идея "русского мира" и идея создания "Новороссии" - это просто один из "кирпичиков" российской имперской стратегии, направленной на восстановление России в границах 1918 года", - считает Касьянов.

По его словам, в этой стратегии Украина является "ключевым краеугольным камнем".

"Поэтому враг хочет, чтобы вся Украина стала "Новороссией", чтобы здесь утвердился поганый "русский мир". И пока враг не добьется этой цели, или пока мы не дадим ему по зубам так, что он от этих целей откажется, угроза будет реальной", - предупредил он.

Напомним, в связи с конфликтом Украины и России в Керченском проливе СНБОУ и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения.

В тот же день Рада ввела военное положение (ВП) в 10 областях Украины на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Военное положение стартовало 28 ноября, в 09.00 и завершается, как предполагается, через 30 суток.