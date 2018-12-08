Назарбаев раскрыл планы Путина по Донбассу

Владимир Путин не планирует "отхватывать" часть Донбасса, сообщил Нурсултан Назарбаев / Скриншот видео с "Россия 24"

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утверждает, что глава Российской Федерации Владимир Путин не желает "отхватывать" часть востока Украины.

РФ не планирует "отсечь" территорию Донбасса, рассказал лидер Казахстана в интервью телеканалу "Россия 24".

"Знаю, что у Путина, у России нет желания отхватить кусок Украины с востока. Зачем? У России самая большая в мире территория", — заявил собеседник.

Напомним, на востоке Украины в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

Ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал, что в 2008 году Владимир Путин назвал Украину "ошибкой истории", а также "искусственным образованием".