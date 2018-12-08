Назарбаев раскрыл планы Путина по Донбассу

России не нужна новая территория, полагает президент Казахстана.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утверждает, что глава Российской Федерации Владимир Путин не желает "отхватывать" часть востока Украины.
РФ не планирует "отсечь" территорию Донбасса, рассказал лидер Казахстана в интервью телеканалу "Россия 24".
"Знаю, что у Путина, у России нет желания отхватить кусок Украины с востока. Зачем? У России самая большая в мире территория", — заявил собеседник.
Напомним, на востоке Украины в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.
Ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал, что в 2008 году Владимир Путин назвал Украину "ошибкой истории", а также "искусственным образованием".