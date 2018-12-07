Путин назвал Украину "ошибкой истории"

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин в 2008 году назвал Украину "ошибкой истории" и "искусственным образованием".

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает УНИАН.

По его словам, российский лидер сделал такое заявление на саммите НАТО 2008 года в Бухаресте, в ходе которого "происходила большая дискуссия и борьба между двумя группами" - сторонников и противников предоставления плана действий относительно членства в Альянсе для Украины и Грузии.

"Это не была открытая встреча, но это не будет большим грехом, процитировать, что сказал президент Путин союзникам НАТО во время Совета НАТО-Россия и этой встречи, пытаясь как всегда учить и поучать: "С кем вы взаимодействуете? с Украиной? Это не страна, это искусственное образование, это какая-то ошибка истории, вы знаете, это ненормально". И все смотрели друг на друга и говорили: о чем он говорит?" - вспомнил Линкявичус.

Накануне президент Украины Петр Порошенко написал статью для американской газеты The New York Times, в которой выразил мнение, что украинский народ не будет спокойно смотреть на то, как Россия продолжает "ползучую аннексию" страны.

"Четыре года назад после нашей революции Украина в одиночку не смогла выстоять против российской военной авантюры. Но сегодня мы полны решимости, и мы готовы противостоять России", - говорится в статье.