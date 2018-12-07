Порошенко написал для The New York Times статью с призывом "умиротворить" Путина

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Украины Петр Порошенко написал статью для американской газеты The New York Times, в которой выразил мнение, что украинский народ не будет спокойно смотреть на то, как Россия продолжает "ползучую аннексию" страны.

"Четыре года назад после нашей революции Украина в одиночку не смогла выстоять против российской военной авантюры. Но сегодня мы полны решимости, и мы готовы противостоять России", - говорится в статье.

Порошенко призвал "международное сообщество" поддержать Украину, ужесточив санкции против Москвы "за ее недавнее нападение" (в Керченском проливе. - Прим.). По его словам, инцидент в Керченском проливе является "прямой, беспричинной военной атакой".

Цель президента РФ Владимира Путина, пишет Порошенко, - "вернуться к эпохе, когда земли захватывали силой".

"Она начинает с Украины и продолжит движение в западном направлении", - говорится в статье.

Запад, убежден Порошенко, стоит перед выбором - либо и дальше позволять России ее агрессию, пока она не доберется до других стран, либо умиротворить Путина сегодня.

Российский лидер не так силен, как хочет казаться, отметил глава государства. И странам Запада под силу укротить Владимира Путина.

"Пока Запад говорит, господин Путин действует. Настало время ответить", - заключил Порошенко.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.