"Защищаться будем сами": волонтер объяснил, почему НАТО не поможет Украине при вторжении РФ

Украина не дождется помощи НАТО, считает Юрий Касьянов / УНИАН

После слабой реакции мирового сообщества на агрессию России в Грузии, аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, президент РФ Владимир Путин может пойти на полномасштабное вторжение в Украину и "устроить военную прогулку в Киев", заявил известный волонтер и блогер Юрий Касьянов.

"И он это сделает, как только будет уверен, что мы не будем сопротивляться", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что НАТО не собирается воевать с Россией и не будет воевать с ней, даже если она оккупирует всю Украину.

"Конечно, присутствие кораблей НАТО в Черном море вызывает и будет вызывать истерическую реакцию России, потому что это элементы политической пропаганды. Но НАТО нам ничем не поможет ни в Черном море, ни на сухопутной территории Украины. Защищать свою свободу и независимость мы будем сами", - добавил Касьянов.

Напомним, ранее Касьянов объяснил, как закончить войну на Донбассе.