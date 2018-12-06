Блогер объяснил, почему власть Украины решила разорвать "дружбу" с Россией в 2018-м

Власть Украины решила разорвать "дружбу" с РФ в 2018 году, чтобы получить очки в предвыборной гонке, сообщил блогер / Reuters

Блогер Юрий Касьянов считает, что в Украине власть решила разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией в 2018 году, чтобы получить какие-то очки в предвыборной гонке (в 2019-м запланированы президентские и парламентские выборы).

"Дружбу" с РФ нужно было прекратить еще в 2014-м, рассказал активист во время чата на Главреде.

"Почему нельзя было разорвать договор о дружбе с Россией в 2014 году — это вопрос не ко мне. Потому что разорвать его не только можно было в 2014 году, но и нужно было. Но как бы тогда наша власть торговала со страной-оккупантом?" — задался вопросом собеседник.

По его словам, "власть прекрасно понимает, что бо́льшая часть населения давно уже ожидала и военного положения, и прекращения действия договора о дружбе, и разрыва отношений с оккупантом".

Читайте такжеВ РФ назвали решение Украины по разрыву "дружбы" первоапрельской шуткой"Поэтому сейчас, когда до выборов осталось немного, власть пытается на публику решить эти задачи, чтобы получить какие-то очки в предвыборной гонке", — заявил активист.

"По сути же ничего не меняется: Порошенко (президент Петр Порошенко — Ред.) дружит с Медведчуком (кум главы РФ Владимира Путина, политик и бизнесмен Виктор Медведчук — Ред.), Медведчук — с Путиным, и все набивают карманы", — полагает Касьянов.

Напомним, в сентябре Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России. В начале декабря глава государства внес в Раду проект закона о прекращении действия "дружбы" с РФ.

Позже Верховная Рада поддержала законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№0206).

Справка. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, документ 14 января 1998-го ратифицировала Верховная Рада. "Дружба" вступила в силу 1 апреля 1999 года.