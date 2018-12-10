Генштаб собрал на сборы свыше 200 тысяч резервистов

Резервисты вернутся с учений домой уже к Новому году / Фото: ukrinform.ua

Заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко сообщил о сборе резервистов первой очереди на масштабных учениях в связи с введением военного положения.

"С 3 декабря начался новый цикл масштабных сборовых мероприятий, на которые поэтапно привлекаются резервисты и военнообязанные, преимущественно с боевым опытом", - сообщили в Генштабе.

По словам Артеменко, большинство резервистов приехали в воинские части для прохождения учений еще до получения официального оповещения.

Начальник Генштаба подчеркнул, что продолжительность сборов составит 15 суток в составе бригад, а в учебных центрах чуть дольше – 20 суток.

Отмечается, что аналогичные сборы пройдут в областях, в которых парламент учредил военное положение. В Генштабе подчеркнули, что до Нового года все резервисты вернуться с учений домой.

Напомним, связи с конфликтом Украины и России в Керченском проливе СНБОУ и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения.

В тот же день Рада ввела военное положение (ВП) в 10 областях Украины на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Военное положение стартовало 28 ноября, в 09.00 и завершается, как предполагается, через 30 суток.