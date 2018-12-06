Военное положение в Украине: кого призовут в армию

УНИАН

В связи с конфликтом Украины и России в Керченском проливе СНБОУ и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения.

В тот же день Рада ввела военное положение (ВП) в 10 областях Украины на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Военное положение стартовало 28 ноября, в 09.00 и завершается, как предполагается, через 30 суток.

Частичная мобилизация

26 ноября Порошенко подписал указ, согласно которому Генштаб должен подготовиться к частичной мобилизации. "Предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах", - сообщил СНБО.

Читайте также"Уже умиротворили": Кремль ответил на призыв США к прямым переговорам Порошенко и ПутинаГенштабу поручено подготовить предложения по привлечению военных формирований и правоохранителей к реализации установленных военным положением правовых мер, а также организовать противовоздушную оборону важных для государства объектов.

В понедельник, 3 декабря, в Украине начались сборы военнослужащих оперативного резерва. Сборы продлятся до 20 суток. На полигонах в Херсонской и Запорожской области проведут бригадные тактические учения, которые продлятся до десяти дней. Позже состоялась передислокация подразделений войск на границу с РФ.

Структура военного резерва, или Кого призовут в первую очередь

После введения на территории части страны военного положения, многие украинцы задались вопросом: "Призовут ли теперь в армию? И если да, то кого?" Так, в украинских СМИ появилась информация об "охоте" сотрудников военкоматов, например, у станций метро в Киеве.

Читайте такжеПорошенко похвастался перевыполнением плана по сборам резервистовСтруктура военного резерва регулируется постановлением Кабмина от 12 ноября 2014 года № 607 "Об утверждении структуры военного резерва человеческих ресурсов".

Генштаб уточнил, что на сборы будет вызван только оперативный резерв І очереди.

Оперативный резерв І очереди - это воинские части, подразделения ВСУ и другие военизированные формирования (например, спецподразделения полиции). Кроме того, он включает резервистов и военнообязанных (преимущественно с опытом участия в АТО) - т.н. запасников. На ноябрь 2018 года оперативный резерв І очереди в Украине насчитывал 178 тыс. человек.

В случае эскалации конфликта Генштаб может задействовать также оперативный резерв II очереди, мобилизационный резерв и общественный резерв.

Напомним, в мирное время призыв на срочную военную службу в Украине осуществляется два раза в год: весной и осенью.Осенний призыв утвержден указом президента в марте 2016 года.

Последний призыв прошел в период с 4 октября по 30 ноября.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.