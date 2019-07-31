Экс-соратник Януковича Портнов стал фигурантом дела о госизмене

Андрей Портнов в мае вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия / Фото: Facebook/Андрей Портнов

Экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов попал в поле зрения правоохранителей. Главное управление СБУ в Крыму проводит расследование дела о государственной измене, в рамках которого проверяет причастность Портнова к подготовке документов, которые способствовали оккупации Крыма.

Как свидетельствует постановление Херсонского горсуда от 26 июля, СБУ обратила внимание на публикацию в СМИ под названием "Проект постановления ВР АРК во время начала оккупации готовил Портнов".

Следователь по делу просил суд предоставить Главному управлению СБУ в Крыму разрешение на временный доступ к аудиозаписи телефонного разговора советника президента России Путина Сергея Глазьева и вероятно председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова, который состоялся 1 марта 2014 года и в котором упоминали Портнова.

Суд ходатайство удовлетворил и предоставил временный доступ к материалам производства Главной военной прокуратуры.

Постановление действует до 26 августа и обжалованию не подлежит.

Напомним, в мае 2019 года беглый экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину. В 2014 году в прокуратуре заявляли об уголовных производствах против Портнова.