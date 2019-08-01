Экс-президент Порошенко пообещал покаяться, но не журналистам

Порошенко заявил, что гордится многими изменениями, которые произошли в государстве / сайт президента

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что за время его каденции было больше успехов, чем неудач. А за все ошибки, которые он допустил, экс-глава государства собирается просить прощения у Господа.

Порошенко считает, что на вопросы, что сейчас нужно Украине и кто виноват в случившемся, даст оценку история и народ.

"Я предлагаю, что нам рановато говорить об этом. Если мы должны говорить о раскаянии, то я точно буду каяться. Но не журналистам", - сказал он в интервью Украинской правде.

Экс-президент заявил, что гордится многими изменениями, которые произошли в государстве. Также он отметил, что и сам кардинально изменился за эти 5 лет - стал сильнее, опытнее, мудрее, а еще "очень постарел".

"Я горжусь, что страна кардинально другая. Но поскольку формат интервью предусматривал, что я должен был признавать целый ряд ошибок, я говорю, что у меня, к сожалению, есть за что просить прощения у Господа", - добавил бывший глава государства.

Читайте также"Прямое хищение в офшоры": против Порошенко завели еще одно делоНапомним, экс-президент Петр Порошенко транзитом через Турцию отправился в Объединенные Арабские Эмираты. Нардеп-беглец Александр Онищенко считает, что Порошенко уехал из Украины не ради отдыха, а исключительно ради встреч с авторитетными западными лоббистами.