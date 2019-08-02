Стала известна причина коллапса в метро Киева

В киевском метро коллапс произошел из-за пожара / УНИАН

В пятницу, 2 августа, в метро Киева был коллапс из-за пожара, который произошел на станции Крещатик.

На Крещатике загорелась электрощитовая, пишет РБК-Украина со ссылкой на данные пресс-службы Киевского метрополитена.

"Станции метро не работали из-за возгорания электрощитовой на Крещатике", - узнало агентство.

Напомним, днем 2 августа в киевском метро на красной линии перестали работать три станции – Крещатик, Театральная и Университет. В Киевском метрополитене сообщили, что станции не работали по техническим причинам.

Поезда ездили по маршруту Академгородок - Вокзальная, а также Арсенальная - Лесная. На платформе станции Дарница сфотографировали большое количество пассажиров. Позже работа станций Крещатик, Театральная и Университет была возобновлена.