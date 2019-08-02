Коллапс в метро Киева: не работают три станции

Метро Киева / Корреспондент

В пятницу, 2 августа, в Киеве не работает станция метро Крещатик (красная линия).

Станция Крещатик не работает по техническим причинам, сообщили Главреду в коммунальном предприятии Киевский метрополитен.

Позже в подземке сообщили, что на красной линии не работает не только Крещатик, но и другие станции – Театральная и Университет.

"Станция Крещатик закрыта на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Также на вход и выход не работают станции Университет и Театральная", - отметили в метрополитене.

На красной линии движение поездов организовали от Академгородка до Вокзальной и от Арсенальной до Лесной.