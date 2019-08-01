В Киеве на вход и выход закрыли станцию метро: названа причина

В Киеве на вход и выход закрыли Театральную / Корреспондент

В четверг днем, 1 августа, в метро Киева из-за звонка о минировании на вход и выход закрыли станцию Театральная.

Театральная не работает и в качестве пересадочной, говорится на странице в Facebook коммунального предприятия Киевский метрополитен.

По его данным, на станции проводится проверка.

"Станция Театральная + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании...", — отмечается в сообщении.

Позже в подземке сообщили, что Театральная начала работать в обычном режиме — после проверки взрывоопасные предметы не нашли.

Напомним, утром 17 июля в Киеве на станции метро Олимпийская мужчина упал на рельсы до прибытия поезда. Из-за инцидента в столичной подземке движение поездов останавливалось на несколько минут.