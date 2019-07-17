В киевском метро сегодня останавливали движение поездов: названа причина

В столичной подземке поезда не ездили на протяжении считанных минут.
В среду утром, 17 июля, в Киеве на станции синей ветки метро мужчина упал на рельсы до прибытия поезда.
Инцидент произошел в 8:10 на станции Олимпийская, сообщили в коммунальном предприятии Киевский метрополитен.
По его данным, из-за падения мужчины на рельсы движение поездов останавливалось на 4 минуты.
"…Мужчина жив, полиция выясняет причины, врачи проводят осмотр…", — отмечается в сообщении.
Напомним, 12 июля в Киеве на синей ветке метро — на станции Оболонь — под колесами поезда погибла женщина. Из-за смертельного инцидента были закрыты пять станций, движение поездов организовали от станции Теремки до станции Контрактовая площадь.