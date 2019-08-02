"Падение конструкций": у Кличко оценили обвал моста через Днепр

На Парковом мосту произошло обрушение конструкций / Фото А.Шматова/informator.ua

В Киеве на Парковом пешеходном мосту, соединяющем Труханов остров с центром города, произошло падение железобетонных конструкций, говорится в сообщении на официальном портале киевской городской власти.

Вместе с тем в сообщении подчеркивается, что мост остается безопасным для пешеходов, а само сооружение находится под наблюдением специалистов КП Киевавтодормост.

"На мосту проводят дополнительные обследования. По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций (противорычагов) на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходный). Сейчас приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту случилось новое ЧП: образовались новые трещины на боковых панелях.