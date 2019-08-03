Оккупационные власти Крыма отказали в регистрации прихода ПЦУ

Архиепископ Климент продолжит добиваться регистрации ПЦУ в Крыму / УНИАН

Оккупационные власти Крыма снова отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.

"Ситуация критическая. 1 августа позвонили из Министерства юстиции Крыма и сказали, что в регистрации украинского православного прихода снова отказано. Судя по тому, что сейчас происходит, они заняли позицию, что украинской церкви ни в каком виде на территории Крыма быть не должно", - рассказал Крым. Реалии архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент.

Точная причина отказа не называется, но архиепископ уточнил, что тот устав, который они подали, был аналогичным с тем, который был уже зарегистрирован в Крыму после российской аннексии полуострова.

"Устав, который мы подали, это устав одной из религиозных организаций общин, которая была зарегистрирована в 2014 году. Мы просили, чтобы нам предоставили такой же, какой был зарегистрирован. И мы подали точно такой. Единственная разница, что и зарегистрирована религиозная община имеет свой религиозный центр, а мы - как общество без религиозного центра и только как местная религиозная организация", - отметил священнослужитель.

Напомним, в Крыму незаконно разобрали храм ПЦУ.

Ранее под Киевом ПЦУ отжала у Филарета храм.